В Смольном решили посчитать популярные крыши и установить там видеокамеры

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил обновить список городских крыш, куда незаконно ходят на экскурсии и прогулки и обдумать вопрос установки систем видеонаблюдения и контроля доступа на чердаки, сообщила пресс-служба Смольного.

Проблему обсуждали после гибели пары, упавшей с крыши дома 23 по улице Рубинштейна, дома, где жил Довлатов.

Чиновники районных администраций говорят, что в отдельных домах двери на чердак и крыши взламывают и чинят по нескольку раз в день. В 11 районах управляющие компании, чтобы решить проблему кардинально, в 135 домах установили системы контроля управления доступом на крыши, а еще в 467 домах - антивандальные замки и противовзломные устройства. В Московском и Петроградском районах самые популярные у нарушителей чердаки ставят на охрану в ЧОП.

"По итогам совещания Бондаренко поручил всем районным администрациям перенять опыт коллег по привлечению охранных организаций и в недельный срок актуализировать полный перечень городских крыш, используемых чаще всего для незаконных экскурсий и прогулок", - добавили в пресс-службе.

Он также поручил чиновникам договориться с основными городскими провайдерами об установке систем видеонаблюдения и контроля доступа на чердаки. Участники совещания подготовят предложения по ужесточению КоАП РФ в части незаконных экскурсий по крышам.

Всего в Петербурге насчитывается более 13 000 металлических кровель. Из них 5621 - в четырех центральных районах города, отметили в Смольном.

По факту гибели пары на Рубинштейна расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. По версии следствия, неизвестные проводили на крыше дома 23 незаконные экскурсии, не отвечающие требованиям безопасности. В результате 20 сентября погиб 24-летний петербуржец и 17-летняя школьница.