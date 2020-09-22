Экскурсия на крыше Петербурга закончилась гибелью двух упавших и уголовным делом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело после гибели школьницы и мужчины, упавших во время экскурсии с крыши в центре города.

Как сообщила во вторник пресс-служба управления, неустановленные люди организовали экскурсионные прогулки на крыше дома 23 по улице Рубинштейна, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате 20 сентября оттуда упали 24-летний местный житель и 17-летняя школьница, они умерли на месте происшествия, говорится в сообщении.

Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух человек).

Накануне источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что 20 сентября в 20:20 в полицию сообщили о гибели двух человек, упавших с крыши дома по улице Рубинштейна. По данным СМИ, погибший молодой человек водил экскурсии, в том числе по крышам.