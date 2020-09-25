Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на Московской бирже в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз.

Курс доллара США составил 78,41 руб. в 19:00, что на 1,27 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 78 руб. впервые со 2 апреля. Евро стоил 91,13 руб., подорожав на 1,08 рубля. При этом евро торгуется выше 91 руб. впервые с 11 февраля 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,18 рубля - до 84,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах под влиянием выхода глобальных инвесторов из рисковых активов на опасениях за темпы восстановления мировой экономики в условиях второй волны COVID-19, негативной динамики валют emerging markets и на фоне развития санкционной темы.

Давление на рубль оказывают активные покупки доллара на Forex, снижение цен на нефть и завершение пика налогового периода сентября. В пятницу, 25 сентября, в бюджет должны быть перечислены НДС, акцизы и НДПИ, на следующей неделе - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

В пятницу стало известно, что накануне вечером американские сенаторы из двух партий представили законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российских чиновников из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

Законопроект предписывает администрации США определить, были ли нарушены Москвой законы, запрещающие применение химического и биологического оружия. Кроме того, законодатели рассчитывают получить от администрации США данные "об активах, вложениях, банковских счетах и прочих бизнес-интересах президента России Владимира Путина и членов его семьи".

В свою очередь, как сообщил "Интерфаксу" источник в институтах ЕС, комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (Coreper) может согласовать в начале следующей недели расширение санкционного списка лиц и организаций за подрыв суверенитета и независимости Украины.

Ранее журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк написал в твиттере о вероятности принятия в ближайшее время санкций ЕС "в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году".

Кроме того, давление на рубль оказывал активный рост доллара к большинству мировых валют на глобальном рынке. Возврат негативных настроений на мировые рынки обусловлен ростом числа заболеваний COVID-19 в различных странах мира. Ряд европейских стран, включая Францию и Великобританию, в последнее время фиксируют рекордные показатели случаев заражения COVID-19. Инвесторы опасаются, что введение новых ограничительных мер на фоне роста заболеваемости может препятствовать восстановлению экономики региона.

Тем временем, поддержку американской валюте оказали данные макростатистики и заявление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда, не исключившего восстановления экономики США до докризисного уровня уже в этом году. "Чтобы это произошло, реальный ВВП должен вырасти на 35% в пересчете на годовые темпы в третьем квартале и примерно на 10,3% в пересчете на годовые темпы в четвертом квартале", - заявил он в четверг на вебинаре Global Interdependence Center.

Помимо этого, несколькими днями ранее Баллард заявил в эфире Bloomberg Television, что восстановление экономики США продолжится, даже если Конгресс не примет новых мер поддержки.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив восстанавливаться после резкого снижения в марте и апреле. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель подскочил на 11,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост в августе на 1,5%.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль упал ниже 78 рублей за доллар или более чем на 1,4% с начала открытия торгов. "Напряженность отражается и в котировках российского фондового рынка - индекс РТС вечером снижается на 2%. Такой пессимизм в конце недели подогревается в первую очередь ростом числа зараженных в мире, где их число превысило 32 млн, а число заражений за сутки достигло 361 тыс., максимального уровня с начала распространения вируса. Помимо вновь нарастающего страха закрытия экономики на карантин, серьезные опасения вызывает геополитическая напряженность, связанная с возможными санкциями в отношении России. Типичная волатильность в преддверии президентских выборов США также отражается на динамике рискованных активов. Инвесторы предпочитают "пересидеть" возможный шторм в безрисковых активах. Доходности 10-летних американских Treasuries сегодня также снижаются с 0,67% до 0,65%", - подчеркивает Наумова.

"На российском валютном рынке в утренние часы и первой половине дня налоговые платежи оказывали поддержку рублю, укреплявшегося и к доллару, и к евро. Кроме того, доллар корректировался на большинстве площадок EM после активного роста накануне. Однако во второй половине дня аппетит инвесторов на глобальных площадках вновь ухудшился, большинство валют EM развернулось в минус, и российский рубль не стал исключением. К окончанию рабочего дня отечественная валюта теряла уже 1,6% в паре с долларом и 1,3% к евро. Сопоставимые потери несли валюты ЮАР, Бразилии, Мексики и др. На глобальных рынках по-прежнему преобладают страхи инвесторов в отношении введения повторных ограничительных мер из-за ускорения распространения пандемии. Бегство от риска на внешних площадках, по сути, так и не позволило рублю ощутить заметную поддержку от налогового фактора на внутреннем рынке. Кроме того, сохраняется нестабильным геополитический фон, потенциальные санкционные угрозы против РФ остаются в силе, что оказывает дополнительное давление на российскую валюту", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть снижаются вечером в пятницу и завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в пятницу снизилась на 0,52% - до $41,72 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,57% - до $40,08 за баррель.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

Эксперты AxiCorp отмечают, что при наличии нескольких факторов, оказывающих давление на нефтяной рынок, ключевым все же является ожидаемое снижение спроса.

ЦБ РФ 22 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, 21 и 23 сентября - по 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 35,85 копейки, до 76,8195 руб., и уменьшил курс евро на 31,81 копейки, до 89,6637 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в пятницу на 7,96 копейки по отношению к четвергу и составил 77,29 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 34,28 копейки и составил 77,5494 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 27,392 млн, из которых $1 млрд 325,676 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 701,716 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 21,42 копейки, до 89,749 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 29,7 копейки и составил 90,2616 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR686,09 млн, из которых EUR287,253 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR398,837 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,5% и 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 4,67% годовых.