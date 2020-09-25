Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Евро и доллар активно растут на Московской бирже в пятницу вечером, курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 февраля 2016 года, доллар торгуется выше 78 рублей впервые со 2 апреля.

Курс евро составил 90,93 руб. в 16:58, что на 87,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом чуть ранее евро рос до 91,0125 руб. Доллар стоил 78,17 руб., подорожав на 1,0275 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 96 копеек - до 83,91 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после утреннего роста развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро под влиянием сразу нескольких негативных факторов. Давление на курс нацвалюты оказывают возобновление выхода глобальных инвесторов из рисковых активов на опасениях относительно темпов восстановления мировой экономики в условиях второй волны COVID-19, рост доллара как защитного актива на Forex, дешевеющая нефть, завершение пика налогового периода сентября, а также актуализация темы санкционных рисков.