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ВС РФ не стал рассматривать жалобу на приговор блогеру Синице

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

"В передаче кассационной жалобы - отказано", - сказали в суде.

Пресненский суд Москвы в сентябре 2019 года приговорил Синицу к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он признан виновным в возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 31 июля 2019 года Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" через твиттер "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

Как сообщал СК, судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что Синица в твиттере призывал к насилию в отношении детей.

В декабре 2019 года блогер подал жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой признать его право на справедливый суд и свободу выражения мнения.

Владислав Синица

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