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Суд признал законным приговор блогеру Синице за призывы к расправам над детьми силовиков

Суд признал законным приговор блогеру Синице за призывы к расправам над детьми силовиков
Блогер Владислав Синица
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность приговора блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет колонии за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в разгоне акций протеста, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

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"Приговор Пресненского суда Москвы от 3 сентября в отношении Синицы оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты и самого Синицы - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Поводом для уголовного дела стал твит Синицы, который пишет под псевдонимом Макс Светлов, от 31 июля. Следствие посчитало, что он призвал широкий круг лиц к противоправным насильственным действиям против детей полицейских и росгвардейцев.

Однако блогер утверждает, что не призывал читателей к расправам над конкретными людьми и их семьями. Синица уверен, что его слова неправильно трактовали.

Владислав Синица

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