Сыну брянского экс-вице-губернатора предъявили обвинение за смертельное ДТП

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение участнику пьяного ДТП с погибшим, которое произошло 18 сентября в центре Брянска, сообщает СКР.

Ведомство не уточняет имя и фамилию обвиняемого. Между тем, как сообщалось ранее, им оказался сын вице-губернатора Максим Резунов.

Мужчине предъявлено обвинение по п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть или тяжкий вред здоровью, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и сопряженное с оставлением места аварии). Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

33-летний сын вице-губернатора Александра Резунова 18 сентября стал участником автомобильной аварии. ДТП произошло на проспекте Ленина в Брянске. Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Максим Резунов, врезался в стоявшую на перекрестке машину Toyota, которая от удара столкнулась со встречным автомобилем. 35-летний водитель автомобиля Toyota умер в больнице.

После инцидента вице-губернатор, работавший в этой должности с октября 2016 года, ушел со своего поста.