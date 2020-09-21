Брянский вице-губернатор уволился после смертельного ДТП с участием сына

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов заявил об уходе со своего поста, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

"Я не хочу, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на ту большую работу, проводимую губернатором, его командой. В доказательство тому, что я точно не будут влиять на ситуацию – пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону, – я принял для себя решение. Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить. Если чем-то могу помочь, я готов, и мой сын", - процитировал собеседник агентства вице-губернатора.

Как сообщали местные СМИ, а затем подтвердили в региональном правительстве, 33-летний сын Резунова в минувшую пятницу, 18 сентября, стал участником автомобильной аварии. ДТП произошло на проспекте Ленина. Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Максим Резунов, врезался в стоявшую на перекрестке машину Toyota, которая от удара столкнулась со встречным автомобилем. 35-летний водитель автомобиля Toyota умер в больнице. По факту автоаварии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ.

Александр Резунов на должность вице-губернатора Брянской области был назначен в октябре 2016 года. В его обязанности входила координация работы департамента сельского хозяйства, областного управления ветеринарии, управления потребительского рынка и услуг, управления лесами, а также госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техник.