В Хабаровске началась очередная акция в поддержку Фургала

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снова проходит в Хабаровске, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

Сторонники арестованного экс-губернатора собрались около 12:00 (5:00 мск) у здания правительства Хабаровского края.

По оценкам мэрии, число участников митинга меньше, чем в прошлую субботу.

"Количество участников несанкционированных акций в Хабаровске продолжает снижаться: по состоянию на 12:00 на площадь имени Ленина вышло около 500 человек", - сказано на сайте администрации города субботу.

Оценка представителей оппозиции отличается. По их мнению, количество сторонников арестованного Фургала выше и к моменту начала шествия составляло не менее 2 тыс. человек.

Шествие по улицам Хабаровска от площади имени Ленина началось около 12:30 (5:30 мск). Люди скандируют лозунги в поддержку Фургала, несут флаги, шары с символикой края, плакаты и транспаранты с изображением бывшего губернатора. По ходу шествия число участников растет. Автомобилисты поддерживают участников акции звуками клаксонов. Звучат лозунги с критикой действий властей.

Дело Фургала

О задержании Сергея Фургала следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.