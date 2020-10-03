Несогласованная акция в поддержку Фургала проходит в Хабаровске

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снова проходит в Хабаровске, передает в субботу корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.

Митинг сторонников Фургала на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края начался в 12:00. Акция проходит, несмотря на плохую погоду - в Хабаровске похолодало, идет дождь.

Люди скандировали лозунги в поддержку бывшего губернатора. Одновременно на площади громко играла классическая музыка.

Мэрия сообщает, что число участников акции сокращается.

"Численность протестующих хабаровчан снижается. Около 500 человек вышли сегодня на площадь имени Ленина", - говорится на сайте администрации города.

Представители оппозиции согласны с тем, что акция собрала меньше людей, чем неделю назад и связывают это с плохой погодой. Однако оценивают количество участников выше - не менее чем в 1 тыс. человек в начале шествия.

Шествие началось традиционно после митинга. Люди пошли по проезжей части центральных улиц Хабаровска. Несут шары, плакаты, транспаранты с изображением Фургала.

Между тем, кроме лозунгов в поддержку экс-губернатора звучит критика властей.

О задержании Сергея Фургала следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.