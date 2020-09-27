Число погибших в ДТП под Калининградом выросло до семи

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Калининградской области 28 сентября объявлен траур в связи ДТП, в котором, по последним данным, погибли семь человек, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.

Он сказал, что такое решение принял губернатор Антон Алиханов. Как заявил Лысков, глава региона выразил соболезнование семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Пресс-секретарь уточнил, что известно о 7 погибших и 10 пострадавших. В момент ДТП в автобусе находилось до 15 человек, включая водителя и кондуктора. Автобус и водитель перед рейсом прошли необходимые проверки. Машина была в и справном состоянии, она новая, в эксплуатации 1,5 года.

Ранее сообщалось о шести погибших в аварии.

По факту происшествия региональным управлением внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Утром в воскресенье в Калининградской области на автодороге "Переславское - Янтарный" в районе поселка Кумачево произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса №120 и грузового автомобиля. Для ликвидации его последствий были привлечены 43 человек и 13 единиц техники.