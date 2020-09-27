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Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса под Калининградом

Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса под Калининградом
На месте столкновения автобуса с грузовиком на участке дороги "Переславское - Янтарный"
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе в Калининградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Авария произошла в 10:20 на трассе "Переславское - Янтарный" в районе поселка Кумачево. Седи погибших - ребенок 2011 года рождения. Травмы получили восемь человек.

Для ликвидации последствий ДТП к работе привлечены 43 человека и 13 единиц техники.

Калининградская область

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