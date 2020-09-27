Легкомоторный самолет упал в Волгу в Нижегородской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет упал в реку Волга в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону в воскресенье.

Информация об инциденте вблизи села Михальчиково поступила к спасателям в 14:40 по Москве.

Отмечается, что к месту происшествия направлены службы и оперативная группа главного управления.

В свою очередь в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры "Интерфаксу" сообщили, что информация о пострадавших уточняется.

Как сказал собеседник агентства, по поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.