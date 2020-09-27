Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 27.09В России 1 151 438+7 867В мире 32 751 412+274 699

При падении легкомоторного самолета в Волгу погибли два человека

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Два человека, по предварительной информации, погибли при падении легкомоторного самолета в акваторию Волги в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

По ее данным, в настоящее время инспекторами ГИМС осуществляется эвакуация воздушного судна к берегу.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение близ села Михальчиково. Он совершал несанкционированный вылет. Пилот не справился с управлением и совершил падение в акваторию Волги.

Волга Нижегородская область МЧС

Новости по теме

Новости

После ЧП в Ступине завели уголовное дело

Число погибших в ДТП под Калининградом выросло до семи

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Лавров обсудил с Чавушоглу эскалацию в Карабахе

Лавров обсудил с Чавушоглу эскалацию в Карабахе

Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса под Калининградом

Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса под Калининградом
Пандемия коронавируса

Прирост случаев COVID-19 в Москве за сутки превысил две тысячи

Прирост случаев COVID-19 в Москве за сутки превысил две тысячи

Что произошло за день: суббота, 26 сентября

Ключевым риском для макропрогноза на 2020-2021 гг. осталась вторая волна COVID-19

Борисов заявил об обесценивании "Авангардом" американской системы ПРО

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Последователи Эдуарда Лимонова создадут новую партию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');