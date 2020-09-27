При падении легкомоторного самолета в Волгу погибли два человека

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Два человека, по предварительной информации, погибли при падении легкомоторного самолета в акваторию Волги в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

По ее данным, в настоящее время инспекторами ГИМС осуществляется эвакуация воздушного судна к берегу.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение близ села Михальчиково. Он совершал несанкционированный вылет. Пилот не справился с управлением и совершил падение в акваторию Волги.