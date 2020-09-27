После ЧП в Ступине завели уголовное дело

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - После обрушения пешеходного перехода на предприятии в Ступине возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она рассказала, что следственными органами ГСУ СК России по Московской области было организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой проведен ряд следственных действий, изъята техническая документация на предприятии, опрошен его руководящий состав.

Как отметила Петренко, по результатам проверки было принято решение о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей).

Председатель Следственного комитета РФ направил в Ступино криминалистов центрального аппарата ведомства, которые вскоре приступят к осмотру места происшествия, по решению Александра Бастрыкина в целях наиболее полного и объективного расследования материалы дела в ближайшее время будут приняты к производству следователями центрального аппарата СК.

Следствие установит все обстоятельства и причины массового травмирования рабочих. В этих целях будут изучены как состояние и степень износа обрушившейся конструкции, так и реальные условия труда, в том числе соблюдение правил безопасности на предприятии.

Ранее в пресс-службе главка МЧС Подмосковья сообщали, что утром в воскресенье в поселке Октябрьский города Ступино по улице Заводская, владение 1 произошло обрушение надземного пешеходного перехода внутри складского помещения ФМ Логистик-Сидорово.

Погибших нет. Всего в результате происшествия пострадал 51 человек.