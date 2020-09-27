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Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине увеличилось до 51

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - По последним данным, при обрушении надземного перехода на предприятии в Ступино пострадал 51 человек, в Ступинскую областную больницу доставили более двадцати пострадавших.

"На данный момент к нам доставлено 29 пациентов, в основном средней степени тяжести, с переломами верхних и нижних конечностей. Двое пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, в дальнейшем планируется их маршрутизация", - рассказал журналистам в воскресенье заведующий реанимационным отделением больницы Кирилл Соболев.

Он заявил, что их планируют перевезти в больницы Раменского и Жуковского.

В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" уточнили, что всего в результате происшествия пострадал 51 человек.

Ранее в пресс-службе главка МЧС Подмосковья сообщили, что в поселке Октябрьский города Ступино по улице Заводская, владение 1 произошло обрушение надземного пешеходного перехода внутри складского помещения ФМ Логистик-Сидорово. Погибших нет.

По факту обрушения перехода на предприятии следователи проведут проверку.

Подмосковье Ступино

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