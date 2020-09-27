Спасатели двух регионов ЦФО отправились тушить воронежские пожары

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Аэромобильная группировка спасателей из двух регионов ЦФО направилась в Воронежскую область для оказания помощи в ликвидации крупных ландшафтных пожаров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На помощь в Воронежскую область идёт аэромобильная группировка липецкого регионального управления МЧС России, уже направлен первый эшелон (25 человек, 4 единицы техники). Кроме того, выдвинулась группировка Тульского спасательного центра МЧС России (50 человек и 10 единиц техники)", - говорится в сообщении.

Авиационную группировку планируется усилить еще одним вертолетом Ми-8 и самолетом Бе -200.

Как сообщалось, в воскресенье в Воронежской области ликвидируют три крупных лесных пожара на территории порядка 70 га - пос. Новоподклетное (5 га), город Борисоглебск (10 га) и пос. Медовка (50 га).

По предварительной информации, в Новоподклетном уничтожен огнем один жилой, один нежилой дом и три хозпостройки. Пострадавших нет.