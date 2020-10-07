Лесной пожар под Воронежем начался из-за учебных стрельб с вертолета

Тушение лесных пожаров в Воронежской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Причиной пожара в Новохоперском районе Воронежской области, затронувшего территорию Хоперского заповедника, стали учебные стрельбы, заявляют в заповеднике.

В заявлении на сайте учреждения подчеркивается, что 30 сентября после учебных стрельб с вертолета на авиационном полигоне, примыкающем к территории заповедника, загорелось хвойное насаждение. Из-за сухой погоды возгорание потушить не удалось и огонь перешел на территорию заповедника.

Тушение пожара было осложнено невозможностью использования техники.

К настоящему моменту пожар в Новохоперском районе ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 185 га.

Параллельно в регионе действовали еще два крупных пожара на общей площади 180 га: в Бобровском районе на площади 150 га и в Богучарском районе - на площади 30 га. В настоящее время пожар в Богучарском районе ликвидирован.

Крупные природные пожары действуют в регионе на протяжении полутора недель.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.