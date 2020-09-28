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Мишустин утвердил программу развития Дальнего Востока до 2035 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил трехэтапную программу развития Дальнего Востока, передает пресс-служба правительства.

Главные цели программы - ускорить развитие экономики региона, улучшить в нем демографическую ситуацию, прекратить миграционный отток, повысить качество жизни людей.

Реализация программы рассчитана на три этапа - с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них должен быть утвержден свой план мероприятий.

В результате в экономике региона к 2035 году должно появиться не менее 450 тыс. новых рабочих мест; все удаленные населенные пункты должны стать доступны для авиасообщения, в том числе за счет реконструкции сорока аэропортов, и подключены к интернету. Во всех 11 регионах ДФО планируется создание новых туристических кластеров. Особый акцент в программе сделан на развитии социальной инфраструктуры - строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры, отметили в пресс-службе правительства.

Программа подготовлена по поручению президента Владимира Путина. Мишустин в августе посетил Дальний Восток, чтобы лично узнать о проблемах округа. 23 сентября он поручил профильным министерствам и ведомствам держать работу над национальной программой под постоянным контролем.

Дальний Восток ДФО правительство МихаиЛ Мишустин

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