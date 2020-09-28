Песков не увидел попыток повлиять на РФ через конфликт в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не считают, что обострение в Нагорном Карабахе было спровоцировано специально, чтобы повлиять на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, не было ли обострение в Нагорном Карабахе спровоцировано намеренно, чтобы повлиять на Россию дополнительно к ситуации в Белоруссии и произошедшим с оппозиционером Навальным.

Песков подчеркнул, что официальная позиция Москвы заключается в том, что боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть незамедлительно прекращены, а процесс урегулирования перейти в политико-дипломатическое русло.

Пресс-секретарь президента заверил, что РФ готова посредничать в урегулировании ситуации в Карабахе, учитывая добрые отношения и с Арменией, и с Азербайджаном.

"Россия всегда занимала взвешенную позицию, именно эта позиция дает России возможность использовать свое влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами - и с Азербайджаном, и с Арменией", - подчеркнул Песков.

По его словам, РФ контактирует с Турцией по ситуации в Нагорном Карабахе. "Вчера были контакты по линии министерства иностранных дел с Анкарой. Поэтому здесь тоже российская сторона находится в полном контакте", - сказал он.

При этом Песков воздержался от ответа на вопрос, считают ли в Кремле необходимым усилить военную готовность России в регионе в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, отметив, что о военных опциях сейчас речи не идет.

"Мы сейчас о военных опциях не говорим. Мы говорим о том, что все страны должны приложить усилия для незамедлительной остановки военных столкновений", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что о переводе российских войск в режим повышенной готовности речи не идет, Песков сказал: "Здесь я не военный специалист, поэтому воздержусь от комментариев".