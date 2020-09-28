Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16, заявил президент Армении Армен Саркисян.

"Член НАТО Турция оказывает Азербайджану полноценное содействие в виде дронов, кибератак, советниками, наемниками и даже истребителями F-16", - сказал Саркисян в режиме видеоконференции на открытии международного форума Cybersec 2020, который проходит при партнерстве с НАТО.

По его словам, решение карабахского конфликта возможно путем диалога.

"Существует площадка – Минская группа ОБСЕ при участии России, США и Франции. Мы должны вернуться к диалогу", - отметил он.

Президент Армении также заявил, что армянский народ не может позволить возвращения прошлого.

"105 лет тому назад Османская империя осуществила геноцид армян. Ни в коем случае мы не можем позволить, чтобы этот геноцид повторился", - сказал Саркисян.

Минобороны Азербайджана утром 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По утверждению ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации армянской стороны.

Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, идет мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.