Попова заявила, что оснований не доверять тестам на COVID-19 нет

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что нет оснований не доверять тестам на коронавирус.

"Массовые тесты достаточно надежны. На сегодняшний день у нас более 500 различных лабораторий исполняют тесты, за нами право выборочного контроля и у нас практически не осталось испытательных лабораторий, которые ошибаются более чем в 5-7% случаев. Это допустимая норма. Тесты сами по себе качественные и не доверять им оснований нет", - заявила она в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в понедельник.

Попова пояснила, что там, где есть необходимость перепроверить результат, это делают, так как в большинстве лабораторий имеется параллельно несколько тест-систем.