Кинопремию "Ника" в этом году вручать не будут

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Вручение национальной кинематографической премии "Ника" перенесено из-за ситуации с коронавирусом с конца октября на весну будущего года, сообщила "Интерфаксу" её главный редактор Ирина Ильичева.

"В связи с тем, что людям старше 65 лет, которых очень много среди наших академиков, из-за ситуации с коронавирусом вновь рекомендуется оставаться дома, мы решили не рисковать их здоровьем перенести награждение на начало апреля", - сказала Ильичева в понедельник.

Главный редактор уточнила, что пока в планах наградить в апреле следующего года лауреатов как за 2019-й, так и за 2020-й год.

Ильичева напомнила, что ранее планировалось провести награждение лауреатов премии "Ника" в марте, но из-за карантина церемонию решили перенести на 24 октября.

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР.

С начала 1990-х годов победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.