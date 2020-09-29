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Госдума задумала ужесточить наказание для зарубежных интернет-компаний

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи разрабатывает законопроект, ужесточающий ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение законодательства РФ по хранению персональных данных, удалению противоправного контента и неуплате налогов с деятельности на территории страны, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Окончательная версия документа может быть представлена в октябре. Законопроект предполагает повышение фиксированных и введение оборотных штрафов, а также применение технических мер, включая замедление по решению суда трафика передачи данных.

Инициатива направлена на то, чтобы иностранные компании, в том числе Apple, Facebook и Twitter, открывали в России свои представительства и исполняли требование о хранении данных внутри страны.

В частности, для зарубежных компаний предлагается предусмотреть налоговые льготы в случае создания совместных предприятий с российским разработчиком, при условии, что доля иностранного участия не превысит 20%. Если иностранное участие будет больше, на получение льгот потребуется одобрение правительственной комиссии.

Подготовкой предложений занимаются эксперты во главе с председателем комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александром Журавлевым.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил газете, что предлоежния поступили в комитет. По его словам, варианты регулирования пока только обсуждаются, а часть из них потребует одобрения правительства и Минфина.

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