Воронежцев попросили помочь установить личность найденной 1,5-годовалой девочки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Воронежские следователи просят оказать содействие в установлении личности полуторагодовалого ребенка, которого обнаружили в августе, сообщает СУ СКР по региону во вторник.

Девочка была найдена ночью на улице Писарева в Воронеже 22 августа. По данному факту было возбуждено дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

До настоящего времени родители ребенка и его личность не установлены. Следственные органы и сотрудники полиции просят лиц, обладающих информацией о личности ребенка и его родителей, сообщить об этом в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что здоровая, хорошо одетая девочка славянской внешности была найдена в коляске ночью на улице в Воронеже. На вид ребенку 1,5 года.