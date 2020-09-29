ВЦИОМ назвал переоцененной долю россиян, выезжающих за рубеж

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Около 22% россиян в течение последних пяти лет хотя бы один раз выезжали на отдых за рубеж, в другие регионы России за тот же период - не менее 50%, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин; число выезжающих за границу граждан РФ он назвал переоцененным.

"Мы брали период в пять лет и, если респонденты ездили за рубеж, интересовались, как часто. Это закрытый вопрос, можно было выбрать один вариант ответа. Весь объем аудитории россиян, которая имеет хоть какой-то опыт посещения зарубежья в течение последних пяти лет, составляет 22%. Часто у нас эту аудиторию сильно переоценивают, думают, что это гигантские потоки", - сказал Родин на пресс-конференции во вторник, добавив, что несколько раз в год за рубеж выезжали 4% россиян, раз в год - 9%.

Для сравнения, по данным того же опроса ВЦИОМ, в течение последних пяти лет каждый второй респондент хотя бы раз посетил другой регион России. При этом несколько раз в год путешествовали 9%, один раз в год - 23%.

Родин напомнил, что в последние год-два опросы ВЦИОМ показывали рост числа тех, кто планировал отдохнуть за рубежом, а затем и тех, кто реально отдыхал. Но в 2020 году их доля резко сократилась из-за пандемии коронавируса.

"Весной 2020 года доля планирующих отдых за рубежом сократилась до 4%, а осенью лишь 0,5% сообщили нам, что им удалось отдохнуть за границей. В прошлом году таких оказалось 8%. При этом планы тех, кто провел отпуск на даче, курортах Краснодарского края и в Крыму практически не изменились - в этом году их было 27, 6 и 4% соответственно", - добавил социолог.

По его данным, эти показатели почти не изменились по сравнению с прошлыми годами.

В 2019 году, по данным Погранслужбы ФСБ, россияне совершили 48 млн зарубежных поездок, из них с целью туризма - почти 18 млн. Самыми популярными направлениями турпоездок стали Турция, Италия и Китай.