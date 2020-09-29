На Таймыре при перекачке в шторм разлилось топливо для поселка Хатанга

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Разлив нефтепродуктов произошел близ порта Хатанга в Таймырском районе Красноярского края, районная прокуратура начала проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуратура обнаружила разлив нефтепродуктов в реку Хатанга и на почву. Инцидент произошел 27 сентября во время шторма при перекачке ГСМ по временному трубопроводу, ведущему от танкера на склад ГСМ ООО "Энергия".

Отмечается, что судно аварийно оторвалось от берега. В результате разгерметизировался трубопровод и около 1 тонны ГСМ попало в реку Хатанга и на почву.

Прокуратура намерена установить причину произошедшего и дать оценку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

Генеральный директор ООО "Энергия" Сергей Кузьмин сообщил "Интерфаксу", что сейчас на предприятии началось служебное расследование для установления всех обстоятельств аварии. По его словам, объем разлитых нефтепродуктов существенно меньше 1 тонны.

"Вытекло порядка 200 литров. Сейчас там все собирают, чтобы ничего нигде не осталось. В реку нефтепродукт не попадал. (. . .) Я пока не знаю, чьи эти нефтепродукты. Мы их принимали на свой склад для хранения", - отметил Кузьмин.

Он также не смог уточнить, кому принадлежит танкер, с которого велась перекачка.

В свою очередь, гендиректор АО "Хатангский морской торговый порт" (занимается перевалкой грузов в порту Хатанга и грузоперевозками) Сергей Зверев заявил агентству, что авария произошла за территорией порта. "Физически в порт не заходил ни один танкер с 10 сентября. Мы заканчиваем навигацию, и в ближайшее время никакие нефтепродукты сливаться через Хатангский порт не будут", - заверил гендиректор.

И.о. капитана морского порта Хатанга (находится в ведении ФГБУ "Администрация морских портов Западной Арктики") Евгений Григоренко уточнил "Интерфаксу", что склад ООО "Энергия" находится за пределами акватории порта.

"Этот склад находится за пределами порта, поэтому транспорт не запрашивает заход. Они как-то там работают, минуя администрацию порта Хатанга. Я сам только сегодня узнал, что они занимаются какими-то перекачками", - сообщил Григоренко.

Временно исполняющий полномочия главы сельского поселения Хатанга Алевтин Скрипкин уточнил, что склад "Энергии" принимал нефтепродукты для поддержания жизнедеятельности поселка.

"Это топливо на целый год. (. . .) Разлив действительно произошел, но в каком объеме – пока непонятно. Дано задание в течение суток провести зачистку береговой зоны от остатков нефтепродуктов", - сообщил Скрипкин "Интерфаксу".

Он добавил, что перекачка осуществлялась с танкера в хранилище с помощью гибкого и жесткого трубопровода. Скрипкин не смог уточнить, кто поставляет топливо "Энергии".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", собственниками ООО "Энергия" являются Кузьмин - 50% (через ООО "Эталон-С"), сейшельская Judsare Limited - 18% (через ООО "Кросс Арктик Групп"), Степан Маркунов - 18%, Станислав Шаховцев - 14%. Выручка компании в 2019 году составила почти 400 млн рублей, чистый убыток - 22 млн рублей.