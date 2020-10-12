Прокуратура добилась подъема затонувшего теплохода, отравлявшего Телецкое озеро

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - По решению суда со дна Телецкого озера в Республике Алтай подняли затонувший теплоход, который оказывал негативное влияние на территорию заказника, сообщает Генпрокуратура РФ в понедельник.

"Теплоход "Ярославец" затонул в районе залива Камга, расположенного на территории биосферный заповедника. Это оказывало негативное влияние на состояние ихтиофауны, создавало непосредственную угрозу причинения ущерба окружающей среде", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура направила в суд иск, чтобы заставить собственника теплохода поднять его.

"Майминский районный суд удовлетворил требования. Однако судебное решение оставалось неисполненным из-за отсутствия у собственника (пенсионера) средств для подъема судна", - подчёркивается в пресс-релизе.

В результате прокуратура внесла представление в адрес руководителя службы судебных приставов Республики Алтай и средства были выделены из федерального бюджета.

В настоящее время теплоход подняли.