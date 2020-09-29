Суд арестовал имущество ЮГК и его бенефициаров на 1,6 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области по заявлению ФНС наложил арест на имущество АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК), ООО "Управляющая компания ЮГК", ООО "МелТЭК" (структура ЮГК, которая объединяет угольные активы в Кузбассе) и ООО "Энергия-НК" (входит в "МелТЭК") на 1,6 млрд рублей.

Это следует из материалов суда.

Еще обеспечительный арест наложен на 1,6 млрд рублей которые будут поступать на счета бенефициаров ЮГК - Константина Струкова и Евгении Кузнецовой (по неофициальным данным, дочь Струкова), а также гендиректора "МелТЭКа" Андрея Звягинцева.

Обеспечительные меры введены по делу о банкротстве ООО "Шахта им. Дзержинского" (Прокопьевск, Кемеровская область, введена в эксплуатацию в 1930-х годах, прекратила добычу угля в 2019 году, с августа 2007 года находится в конкурсном производстве).

С 2013 года "МелТЭК" была управляющей компанией по отношению к шахте им. Дзержинского, в 2016 году "Энергия-НК" приобрела на торгах лицензию на отработку участка угля Кушеяковский Новый в Кузбассе, обремененную ликвидацией шахты им. Дзержинского, при этом ликвидационные работы выполнялись наряду с попутной добычей угля.

В начале 2020 года Звягинцев подтвердил журналистам, что шахта им. Дзержинского прекратила угледобычу, действует только участок открытых горных работ.

Согласно материалам суда, арест поступающих средств в сумме 1,6 млрд рублей наложен также на счет Станислава Ильина, который в период с марта 2017 года по май 2018 года являлся конкурсным управляющим шахты.

В материалах взыскиваемые ФНС 1,6 млрд рублей квалифицируются как "убытки", однако не раскрывается, каким образом и в какой период они были причинены.

Ранее ФНС в рамках дела о банкротстве шахте им. Дзержинского обратилась в суд с заявлением о взыскании указанной суммы сначала только с "МелТЭКа", "Энергии-НК", Звягинцева и Ильина, затем в качестве соответчиков были привлечены ЮГК, УК ЮГК, Струков и Кузнецова. Согласно материалам, 1 октября суд продолжит рассматривать данный спор.

"В обоснование ходатайства (о наложении обеспечительных мер. - ИФ.) уполномоченный орган указывает на наличие оснований полагать, что ответчиками будут предприняты меры по отчуждению имущества", - говорится в материалах суда. Отмечается, что соответчики возражали против введения этих мер, ссылаясь на достаточность активов.

Согласно материалам, в большей степени обеспечительные меры распространились на имущество ЮГК. Так, арестовано несколько десятков земельных участков сельхозназначения, а также производственные и инфраструктурные объекты для добычи, переработки и производства золота на месторождениях в Челябинской области. Так, в числе прочего, арестованы участки под строительство хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) "Светлинская", главный корпус и другие объекты фабрики законченного цикла обогащения (ФЗЦО) им. Артема (перерабатывающие мощности ЮГК в Челябинской области), шахт "Центральная", "Октябрь", "Скиповая", их инфраструктурные объекты. У УК ЮГК арестовано 10 автомобилей.

У "МелТЭКа" арестовано 12 "БелАЗов", 9 иномарок и два "КамАЗа" (MOEX: KMAZ). Кроме того, суд наложил арест "на иное имущество и имущественные права (. . .) за исключением денежных средств на счетах в банках" всех перечисленных ответчиков-юрлиц, в том числе "Энергии-НК".

Счета физлиц арестованы "с выплатой денежных средств в размере установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, ежемесячно". Помимо счетов, у Струкова арестованы доли в правах на 5 земельных участков, четыре из которых с разрешенным использованием "под базу отдыха", а также доли в правах еще на 4 объекта (в том числе общежитие, котельная, объект незавершенного строительства), все объекты - в Челябинской области.

У Кузнецовой арестованы 3 земельных участка под жилую застройку и объекты соцкультбыта в Оренбургской области, 4 машиноместа и одна квартира в Москве почти за 100 млн рублей, 2 автомобиля Porshe, 3 квартиры в Оренбурге, а также недвижимость в Москве и Оренбургской области общей кадастровой стоимостью более 62 млн рублей.

У Звягинцева, помимо счетов, арестованы квартира в Прокопьевске и автомобиль, у Ильина - только автомобиль.

Комментарий ЮГК о том, повлияло ли наложение обеспечительных мер на работу предприятий компании, "Интерфаксу" пока получить не удалось.

Шахта им.Дзержинского направила в Арбитражный суд Кемеровской области иск "о признании невозможной к взысканию задолженности" в сумме более 2 млрд рублей к Межрайонной инспекции ФНС N11 по Кемеровской области в г. Прокопьевске. Суд оставил это заявление без движения до 9 октября.

Группа "Южуралзолото" занимает 5-е место в рейтинге российских золотодобытчиков. В группу входят месторождения и золотодобывающие активы в Челябинской области, Красноярском крае, Хакасии, а также "Щелковский завод вторичных драгоценных металлов" в Московской области и другие активы.

ЮГК также принадлежит около 24% акций в Petropavlovsk. Контролирует ЮГК семья Константина Струкова, доля близка к 100%.