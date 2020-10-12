Petropavlovsk сменил директора по корпоративным отношениям

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Petropavlovsk сообщил, что с 19 сентября директором компании по корпоративным отношениям станет Джон Смэлт. У него больше 20 лет опыта работы в горнорудной отрасли, в свое время он возглавлял корпоративные коммуникации в KAZ Minerals и IR в Rio Tinto.

Смэлт войдет в исполнительный комитет Petropavlovsk, будет отвечать за управление лондонским офисом и функциями Petropavlovsk как публичной компании.

Также, сообщил Petropavlovsk, в компании со 2 ноября сменится корпоративный секретарь.

При этом Аля Самохвалова, длительное время возглавлявшая корпоративный офис Petropavlovsk, покинула компанию. Она работала в Petropavlovsk с 2002 года, много лет возглавляла департамент внешних коммуникаций Petropavlovsk, была директором по стратегии.

С 2016 года Самохвалова занимала пост заместителя гендиректора Petropavlovsk по стратегическому развитию, а в июне-августе текущего года возглавляла компанию как временный гендиректор.

Самохвалова работала в команде основателей Petropavlovsk Павла Масловского и Питера Хамбро, при этом оставалась в компании, даже когда сам Масловский уходил: первый перерыв он сделал в 2011-2014 годах - на работу в Совете Федерации, второй - в 2017-2018 годах, когда в Petropavlovsk власть перешла в новые руки (за последние несколько лет в компании неоднократно менялись акционеры, и это приводило к перекраиванию состава совета директоров).

Новый конфликт в Petropavlovsk разразился в конце июня этого года, разногласия вскрылись на годовом собрании, когда Масловский и еще несколько директоров не прошли в СД. Как раз тогда Самохвалова заменила Масловского на посту CEO и вошла в состав временного совета директоров. Внеочередное собрание акционеров Petropavlovsk в августе распустило временный совет, новым временным CEO вскоре был назначен Максим Мещеряков.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.