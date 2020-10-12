Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:04Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 475 325+295 017

Petropavlovsk сменил директора по корпоративным отношениям

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Petropavlovsk сообщил, что с 19 сентября директором компании по корпоративным отношениям станет Джон Смэлт. У него больше 20 лет опыта работы в горнорудной отрасли, в свое время он возглавлял корпоративные коммуникации в KAZ Minerals и IR в Rio Tinto.

Смэлт войдет в исполнительный комитет Petropavlovsk, будет отвечать за управление лондонским офисом и функциями Petropavlovsk как публичной компании.

Также, сообщил Petropavlovsk, в компании со 2 ноября сменится корпоративный секретарь.

При этом Аля Самохвалова, длительное время возглавлявшая корпоративный офис Petropavlovsk, покинула компанию. Она работала в Petropavlovsk с 2002 года, много лет возглавляла департамент внешних коммуникаций Petropavlovsk, была директором по стратегии.

С 2016 года Самохвалова занимала пост заместителя гендиректора Petropavlovsk по стратегическому развитию, а в июне-августе текущего года возглавляла компанию как временный гендиректор.

Самохвалова работала в команде основателей Petropavlovsk Павла Масловского и Питера Хамбро, при этом оставалась в компании, даже когда сам Масловский уходил: первый перерыв он сделал в 2011-2014 годах - на работу в Совете Федерации, второй - в 2017-2018 годах, когда в Petropavlovsk власть перешла в новые руки (за последние несколько лет в компании неоднократно менялись акционеры, и это приводило к перекраиванию состава совета директоров).

Новый конфликт в Petropavlovsk разразился в конце июня этого года, разногласия вскрылись на годовом собрании, когда Масловский и еще несколько директоров не прошли в СД. Как раз тогда Самохвалова заменила Масловского на посту CEO и вошла в состав временного совета директоров. Внеочередное собрание акционеров Petropavlovsk в августе распустило временный совет, новым временным CEO вскоре был назначен Максим Мещеряков.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.

Petropavlovsk Аля Самохвалова Павел Масловский Джон Смэлт

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Сервис по контролю за удаленкой перегружен из-за напора работодателей Москвы

Сервис по контролю за удаленкой перегружен из-за напора работодателей Москвы

Общепит в России выкатывается на улицы и переоценивает ценности. Обзор

Общепит в России выкатывается на улицы и переоценивает ценности. Обзор

Москва в качестве ответной меры вышлет из РФ 2 болгарских дипломатов

Число безработных россиян с марта выросло на 1,3 млн человек

Число безработных россиян с марта выросло на 1,3 млн человек

Зюганов сообщил об отказе экс-губернатора Левченко стать депутатом Думы

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историк Соколов в суде признал вину в убийстве аспирантки и раскаялся

Историк Соколов в суде признал вину в убийстве аспирантки и раскаялся
Пандемия коронавируса

Песков назвал факторы, позволяющие избегать жесткого карантина в РФ

Экономический кризис

Правительство решило снизить вдвое НДС на электронные книги

Правительство решило снизить вдвое НДС на электронные книги

"Роскосмос" оценил аванпроект зонда на ядерной энергии в 4,2 млрд руб.

"Роскосмос" оценил аванпроект зонда на ядерной энергии в 4,2 млрд руб.

Депутата Госдумы снимут с должности в комитете "за высказывания"

Депутата Госдумы снимут с должности в комитете "за высказывания"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');