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Шестилетний ребенок захлебнулся в тепловом колодце под Иваново

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ребенка в тепловой камере коммуникаций отопления в Ивановском районе Ивановской области, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в минувший понедельник в селе Подвязновский шестилетний мальчик вместе с приятелями гулял около теплотрассы. Ребенок оступился и упал в наполовину заполненную дождевой водой тепловую камеру, плиты покрытия которой частично отсутствовали.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ивановская область

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