Житель Нальчика из мести напал с ножом на 14-летнюю девочку

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Нальчике по подозрению в нападении с ножом на 14-летнюю девочку задержан мужчина 1985 года рождения, сообщили в СКР. На допросе он назвал причиной нападения конфликт девочки с его родственницей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По версии следствия, 26 сентября примерно в 22 часа подозреваемый напал на девочку на улице Кабардинская и несколько раз ударил ее в туловище ножом. Врачи ее спасли.

Подозреваемого нашли, задержали и арестовали.