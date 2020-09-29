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В Коми извлекли из-под завалов тела погибших при обрушении на шахте

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Коми завершены работы по разборке обрушившейся галереи на законсервированной шахте "Аяч-Яга" АО "Воркутауголь", где погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, тела погибших обнаружили и достали из-под завалов.

В результате обрушения галереи на шахте "Аяч-Яга" во вторник во время демонтажных работ погибли два сотрудника подрядной организации - монтажник и электросварщик ООО "Катюша".

Как сообщила пресс-служба АО "Воркутауголь", по предварительной версии, причиной трагедии стало несоблюдение мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации.

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Коми Воркута

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