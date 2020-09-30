Путин предложил ограничить доступ в лес компаниям с заготовительной техникой

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил запретить находиться в лесу с лесозаготовительной техникой компаниям, которые не имеют права на хозяйственное использование леса.

"Считаю, что пора установить жесткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Путин добавил, что нужно обдумать предложение "по поводу изъятия этой техники, ее конфискации". Он подчеркнул, что также необходимо пересмотреть подходы к работе таможни и настроить ее таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался "кругляк".