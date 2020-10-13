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Мишустин ужесточил наказание за незаконный вывоз лесоматериалов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое ужесточит ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов, чтобы сократить нелегальный экспорт. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Он решил внести шпалы из древесины хвойных пород в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Теперь на незаконный вывоз таких шпал на сумму от 100 000 рублей будет предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.

До сих пор недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы как шпалы, что иногда позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товаров через границу, отметили в пресс-службе.

В сентябре президент Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за сохранностью лесов и пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины. В частности, он потребовал с 1 января 2022 года полностью запретить экспорт необработанной или грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

Михаил Мишустин Владимир Путин

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