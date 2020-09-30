Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:14Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 561 081+207 466

Бывший глава Сибирского отделения РАН стал фигурантом дела о мошенничестве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, он незаконно оформил в собственность коттедж, ранее находившийся в федеральной собственности и в оперативном управлении СО РАН, а также отремонтировал его за деньги Академии.

Сначала Асеев убедил членов президума СО РАН, что будет использовать коттедж только как резиденцию для приема иностранных гостей и не собирается его приватизировать. В результате он организовал дорогостоящий ремонт этого дома за счет РАН.

Затем он заключил договор найма жилого помещения на имя своей дочери, фиктивно указав, что она в этом коттедже живет. После этого он ее фиктивно зарегистрировал по этому адресу, считает следствие.

Потом он подал в суд иск о признании прав собственности на коттедж от имени дочери и подделав ее подпись, заявили в СК. По данным следствия, в этот момент она вообще находилась за границей. Судья на основании фиктивных документов удовлетворила его иск.

В результате в собственности дочери Асеева оказался дом общей стоимостью около 46 млн рублей, по оценке на 2015 год, а федеральный бюджет получил бюджет в таком же объеме.

Всем этим Асеев занимался с 2009 по 2015 год, будучи председателем СО РАН, "из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения и в нарушение действующего жилищного законодательства", отметили в СК. "При этом нуждающимся в предоставлении ему жилья он не являлся, поскольку имел в собственности квартиру", - говорится в сообщении.

Ранее приватизация трехэтажного коттеджа Асеевым стала поводом для возбуждения другого уголовного дела - в отношении бывшего управделами СО РАН Эдуарда Скубневского. Ему вменили превышение должностных полномочий, Асеев по этому делу проходил как свидетель. По делу прошли обыски в здании управления делами СО РАН.

Асеев возглавлял СО РАН, а Скубневский занимал должность управделами СО РАН в 2008-2017 годах.

СО РАН Новосибирск СКР Александр Асеев Эдуард Скубеневский

Новости

Вице-спикер Думы Гордеев призвал не голосовать за проект федерального бюджета

В Думе услышали "стоны" бизнеса при реформе НДД и повышении НДПИ

Члены избиркома Петербурга решили пока не уходить в отставку

Все шестеро сбежавших из дагестанской колонии задержаны

Экономический кризис

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Руководитель Центра информатизации при ЦИК уволился из-за капчи

Детские мультсериалы Netflix признаны в России 18+ из-за ЛГБТ-контента

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

ЦИК сэкономил 262,8 млн рублей на голосовании по Конституции

Пандемия коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');