Бывший глава Сибирского отделения РАН стал фигурантом дела о мошенничестве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, он незаконно оформил в собственность коттедж, ранее находившийся в федеральной собственности и в оперативном управлении СО РАН, а также отремонтировал его за деньги Академии.

Сначала Асеев убедил членов президума СО РАН, что будет использовать коттедж только как резиденцию для приема иностранных гостей и не собирается его приватизировать. В результате он организовал дорогостоящий ремонт этого дома за счет РАН.

Затем он заключил договор найма жилого помещения на имя своей дочери, фиктивно указав, что она в этом коттедже живет. После этого он ее фиктивно зарегистрировал по этому адресу, считает следствие.

Потом он подал в суд иск о признании прав собственности на коттедж от имени дочери и подделав ее подпись, заявили в СК. По данным следствия, в этот момент она вообще находилась за границей. Судья на основании фиктивных документов удовлетворила его иск.

В результате в собственности дочери Асеева оказался дом общей стоимостью около 46 млн рублей, по оценке на 2015 год, а федеральный бюджет получил бюджет в таком же объеме.

Всем этим Асеев занимался с 2009 по 2015 год, будучи председателем СО РАН, "из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения и в нарушение действующего жилищного законодательства", отметили в СК. "При этом нуждающимся в предоставлении ему жилья он не являлся, поскольку имел в собственности квартиру", - говорится в сообщении.

Ранее приватизация трехэтажного коттеджа Асеевым стала поводом для возбуждения другого уголовного дела - в отношении бывшего управделами СО РАН Эдуарда Скубневского. Ему вменили превышение должностных полномочий, Асеев по этому делу проходил как свидетель. По делу прошли обыски в здании управления делами СО РАН.

Асеев возглавлял СО РАН, а Скубневский занимал должность управделами СО РАН в 2008-2017 годах.