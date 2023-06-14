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Бывший председатель Сибирского отделения РАН Асеев получил условный срок

Суд признал его виновным в мошенничестве со служебным коттеджем, академик обжалует приговор

Бывший председатель Сибирского отделения РАН Асеев получил условный срок
Бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев
Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Новосибирске Советский районный суд признал бывшего председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева виновным в мошенничестве и назначил ему четыре года условно, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Это решение приняла судья Анна Панова.

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Она также оштрафовала академика на 0,5 млн рублей.

Суд вернул государству коттедж, ставший предметом расследования, который, по версии суда и следствия, подсудимый получил в служебное пользование, а затем приватизировал.

Асеев заявил, что обжалует приговор. "Суда не произошло", - сказал он.

Обвинение просило суд признать академика виновным по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 500 тысяч рублей. Защита просила его оправдать.

По версии следствия, Асеев в 2009-2010 годах, занимая пост председателя СО РАН, убедил членов президиума СО РАН реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях - как представительской резиденции. После дорогостоящего ремонта Асеев в 2013 году заключил договоры найма этого жилого помещения, а в 2015 году путем предоставления подложных документов в Советский райсуд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери, проживавшей на тот момент во Франции, говорится в материалах дела. Сам академик, как считает следствие, права на улучшения жилищных условий не имел.

Уголовное дело в отношении Асеева было возбуждено в сентябре 2020 года. Ущерб государству следствие оценило почти в 46 млн рублей.

Ранее Асеев также неоднократно заявлял о своей невиновности.

Асеев возглавлял СО РАН в 2008-2017 годах.

РАН СО РАН Новосибирск Александр Асеев Советский суд
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