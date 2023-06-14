Бывший председатель Сибирского отделения РАН Асеев получил условный срок

Суд признал его виновным в мошенничестве со служебным коттеджем, академик обжалует приговор

Бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Новосибирске Советский районный суд признал бывшего председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева виновным в мошенничестве и назначил ему четыре года условно, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Это решение приняла судья Анна Панова.

Она также оштрафовала академика на 0,5 млн рублей.

Суд вернул государству коттедж, ставший предметом расследования, который, по версии суда и следствия, подсудимый получил в служебное пользование, а затем приватизировал.

Асеев заявил, что обжалует приговор. "Суда не произошло", - сказал он.

Обвинение просило суд признать академика виновным по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 500 тысяч рублей. Защита просила его оправдать.

По версии следствия, Асеев в 2009-2010 годах, занимая пост председателя СО РАН, убедил членов президиума СО РАН реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях - как представительской резиденции. После дорогостоящего ремонта Асеев в 2013 году заключил договоры найма этого жилого помещения, а в 2015 году путем предоставления подложных документов в Советский райсуд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери, проживавшей на тот момент во Франции, говорится в материалах дела. Сам академик, как считает следствие, права на улучшения жилищных условий не имел.

Уголовное дело в отношении Асеева было возбуждено в сентябре 2020 года. Ущерб государству следствие оценило почти в 46 млн рублей.

Ранее Асеев также неоднократно заявлял о своей невиновности.

Асеев возглавлял СО РАН в 2008-2017 годах.