ВС РФ не стал отменять увеличенные из-за COVID-19 сроки возврата денег за путевки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ в среду подтвердил легитимность увеличенных из-за пандемии сроков возврата денег за туристические путевки, передал из зала суда корреспондент "Интерфакса".

Заявитель по делу Наталья Осетрова просила ВС РФ признать недействующими ряд положений постановления правительства №1073, которые помешали ей вернуть деньги за купленную в январе 2020 года на лето путевку в Грецию.

Этот документ ввел на 2020-2021 годы особые правила для возврата турпутевок, купленных по 31 марта 2020 года включительно. Во-первых, пролонгируются сроки исполнения: туроператор, согласно документу, обязан отправить клиента в путешествие не в договорные сроки, а "не позднее 31 декабря 2021 года".

Во-вторых, если клиент не соглашается и расторгает договор, то срок возврата денег - вместо нынешних 10-30 дней - продлевается опять-таки до конца 2021 года. И только лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, например, инвалидам и безработным, туроператор обязан вернуть деньги в течение 90 дней.

Норма о возврате средств в срок до конца 2021 года помешала Осетровой вернуть деньги за путевку, хотя она отказалась от нее за несколько месяцев до издания спорного акта кабмина. Договор Осетрова расторгла с туроператором 28 марта, сразу после того, как в России была объявлена на тот момент еще первая "нерабочая" неделя, а регулярное международное авиасообщение было прекращено. Туроператор деньги не вернул, а мировой суд отказал Осетровой во взыскании, сославшись на постановление правительства №1073, говорил на заседании в ВС РФ представитель заявительницы.

Ее оппонент из правительства считает, что тут мировой суд совершил ошибку, которую может исправить апелляция. Постановление №1073 неприменимо к ситуации Осетровой, настаивала юрист кабмина. По ее словам, оно распространяется только на договоры, действующие на момент издания постановления в июле 2020 года, а Осетрова на тот момент уже отказалась от путевки.

По мнению представителя Осетровой, фактически правительство ввело мораторий на возврат средств по турпутевкам, хотя это не предусмотрено законом.

Его оппоненты настаивали, что введенные правила нельзя считать мораторием. Их позиция сводилась к тому, что документ установил предельные сроки возврата средств, ничто не мешает туроператору произвести выплату раньше. Для этого, по словам юристов кабмина, даже предусмотрена "стимулирующая" мера - после заявления о расторжении договора туроператор должен заплатить клиенту проценты по 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день отсрочки.

Кроме того, представители правительства ссылались на то, что закон наделил кабмин правом устанавливать на 2020-2021 годы особенности исполнения, изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, "включая основания, порядок, сроки и условия возврата".

Коллегия судей ВС РФ после непродолжительного совещания отказала Осетровой в удовлетворении административного иска.

Это уже не первый спор из-за "антиковидных" мер правительства. Ранее ВС РФ подтвердил легитимность другого постановления - №428, по которому мораторий на взыскания и банкротства по умолчанию был распространен на АО "Почта России" как стратегическое и системообразующее предприятие.

Документ оспаривала рязанская логистическая компания ООО "Восо-логистик", которая из-за моратория на взыскания не может получить по исполнительному листу с "Почты России" 28,8 млн рублей за неоплаченную перевозку грузов и оказалась на грани банкротства.