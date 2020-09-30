ВС РФ сохранил увеличенные сроки возврата денег за "доковидные" авиабилеты

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ в среду подтвердил легитимность увеличенных из-за пандемии сроков возврата денег за авиабилеты, купленные до 1 мая 2020 года, передал из зала суда корреспондент "Интерфакса".

Заявитель по делу Михаил Чуприков просил ВС РФ признать недействующим положение постановления правительства №991, которое, по его мнению, помешало ему вернуть деньги за купленные 6 февраля 2020 года "невозвратные" билеты по маршруту Волгоград-Москва-Рим и обратно. Рейсы должна была осуществлять авиакомпания "Сибирь" (бренд S7 Airlines).

Этот документ с 6 июля 2020 года ввел особые правила возврата купленных до 1 мая 2020 года авиабилетов с вылетом с 1 февраля 2020 года в Китай, с 18 марта - по всем остальным маршрутам. Документ позволил перевозчикам в одностороннем порядке менять условия полета: дату, время, маршрут и тип воздушного судна. Срок возврата средств с обычных 10-14 дней был увеличен до трех лет с начислением процентов в размере ключевой ставки ЦБ РФ. Пассажир был вправе не дожидаться возврата средств, а потратить их полностью или частично на другой перелет этой же авиакомпанией.

26 февраля Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, 13 марта авиасообщение с ней было закрыто, и в этот же день Чуприков уведомил авиакомпанию о возврате билета. По его мнению, это разрешают действующие правила, которые предусматривают возврат денег и за "невозвратные" билеты в случае вынужденного отказа клиента от полета (например, в случае болезни), изменения авиакомпанией маршрута перевозки или выполнения рейса не по расписанию.

Авиакомпания деньги не вернула, мировой суд, в который пожаловался Чуприков, в августе отказал ему во взыскании. Чуприков полагает, что в основе судебного решения лежит как раз спорное положение, так как авиакомпания ссылалась на него в своем возражении на иск. Но мотивировочной части решения до сих пор нет, сказал Чуприков.

Позиция Чуприкова в ВС РФ сводилась к недопустимости применение этих правил к пассажирам, которые покупали билеты при отсутствии информации о возможной угрозе закрытия авиасообщения. "6 февраля был заключен договор. Мне, как потребителю, было невозможно предположить те события и те последствия, которые произойдут в ближайшие месяцы, - говорил в среду на заседании в ВС РФ Чуприков. - Пандемия - не повод для умаления прав потребителей".

Чуприков признавал, что спорное постановление предоставляет ему альтернативу - выбрать другой перелет. Но возможности слетать в Италию все равно нет - из-за закрытия сообщения с ней, подчеркивал он.

Представитель Минтранса РФ, в свою очередь, обращал внимание судей на то, что права пассажиров насколько можно защищены. По его словам, клиент авиакомпании может не дожидаться возврата денег три года, а потратить их на другой перелет "хоть на следующий день". Тем же кто предпочтет дождаться деньги на стоимость билета будут начисляться проценты в размере ключевой ставки ЦБ РФ, добавлял он.

Правительство издало постановление в рамках своих полномочий, подчеркивал представитель Минтранса. Это предусмотрено Воздушным кодексом РФ, который разрешает кабмину "при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности" вводить особенности исполнения договора воздушной перевозки.

Коллегия судей ВС РФ после непродолжительного совещания отказала Чуприкову в удовлетворении административного иска.

Это уже не первый спор из-за "антиковидных" мер правительства. В среду ВС РФ подтвердил легитимность увеличенных из-за пандемии сроков возврата денег за туристические путевки. Не сумевшая вернуть деньги за купленную в январе 2020 года путевку на лето в Грецию Наталья Осетрова оспаривала ряд положений постановления правительства №1073.

Этот документ вел на 2020-2021 годы особые правила для возврата турпутевок, купленных по 31 марта 2020 года включительно. Во-первых, пролонгируются сроки исполнения: туроператор, согласно документу, обязан отправить клиента в путешествие не в договорные сроки, а "не позднее 31 декабря 2021 года". Во-вторых, если клиент не соглашается и расторгает договор, то срок возврата денег - вместо нынешних 10-30 дней - продлевается опять-таки до конца 2021 года.

Во время заседания представитель правительства РФ сообщила, что спецправила распространяются на договоры, действующие на момент издания постановления в июле 2020 года. Таким образом туроператоры должны в обычные сроки - 10-30 дней - возвращать деньги клиентам по договорам, расторгнутым до опубликования этого постановления.