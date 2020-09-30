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Эксперты назвали аномальной ситуацию с облаками в Крыму

Эксперты назвали аномальной ситуацию с облаками в Крыму
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Росгидромета ЯК-42Д, прибывший в Крым для искусственного увеличения осадков, совершил два вылета, и специалисты оценили погодные условия.

"Мы работаем с облаками, но они не все подходят - должны быть определенные параметры. Хочу сказать, ситуация неординарная. Явно аномальное развитие погодных условий - подходящих облаков очень мало", - сообщил начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории (Московская область) Баграт Данелян журналистам в среду.

По его словам, синоптики наблюдают за облаками в Крыму с 10 сентября, и только сейчас появилось некоторое количество подходящих облаков. Оценить результат первых вылетов пока невозможно, требуется анализ.

"Из одного облака можно увеличить количество осадков в два раза, но таких облаков не так много - 30-40%", - отметил специалист.

Всего самолет-лаборатория планирует налетать в Крыму 25-35 часов. Данелян подчеркнул, что для кардинального изменения ситуации с маловодьем этого недостаточно.

Представитель обсерватории рассказал, что на облака воздействуют йодистым серебром в маленькой дозировке. Это безопасно как для экологии, так и для приема в пищу человеком, заверил он.

В Крыму на несколько дней объявлено штормовое предупреждение, сильные дожди с грозами начались накануне. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео затопленных улиц Симферополя, Севастополя и Керчи.

Водная проблема Крыма

Как сообщалось, к началу 2020 года в Крыму обмелели многие водоемы. Глава республики Сергей Аксенов называл текущий год одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе и пригородах, где ввели почасовые графики подачи воды населению. Также ограничено ночное водоснабжение курортной Алушты и нескольких поселков на юге Крыма.

В начале сентября стало известно, что Центральная аэрологическая обсерватория (ведущая организация Росгидромета по разработке научных основ активных воздействий для регулирования осадков) победила в тендере на выполнение экспериментальных авиационных работ по искусственному увеличению осадков в Крыму. Цена контракта - 25,5 млн рублей, срок выполнения работ - середина декабря текущего года.

По данным Росгидромета, после работы самолета в течение одного сезона увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10-30%.

Крым Баграт Данелян

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