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Росгидромет вызовет в Крыму дожди

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Крым прибыл самолет-метеолаборатория Як-42Д Росгидромета, чтобы принудительно вызывать в регионе осадки в условиях засухи. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.

Спецборт оснащен аппаратурой определения параметров облаков и воздействия.

Когда самолет пролетает через облака, его приборы собирают полную информацию о текущей стадии их развития: микроструктуре, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды и другие.

"При повторном заходе самолета осуществляется воздействие на облачную систему", - сказали в пресс-службе.

После проведения активных воздействий на облака в течение одного сезона в регионе количество осадков может увеличиться на 10-30% по сравнению с многолетними статистическими данными.

В ведомстве заверили, что все эти работы не вредны для экологии: "Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе".

Правительство Крыма попросило помощи у федерального центра в связи с засухой. В регионе пересохли водохранилища, воду в жилой сектор сорока населенных пунктов с августа подают по графику, люди жалуются, что вода очень грязная. В регионе обдумывают использование сточных вод для полива посевов и опреснение морской воды.

В Росгидромете заявили, что водохранилища пересохли из-за отсутствия подземного и карстового питания, малоснежных зим 2018-2019 и 2019-2020 годов, большого недобора атмосферных осадков с мая по август 2020 года. Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021 году.

Проблемы с водоснабжением в Крыму начались после того, как Украина в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала вода из Днепра.

Крым Росгидромет Як-42Д

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