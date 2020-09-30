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Ледокол-долгострой "Виктор Черномырдин" передали заказчику

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК, основной исполнитель контракта) передало заказчику - ФГУП "Росморпорт" ледокол "Виктор Черномырдин", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судозавода.

"По "Черномырдину" подписан акт приемки-передачи",- сообщил представитель "Балтийского завода".

Представитель "Росморпорта" также подтвердил "Интерфаксу" информацию о передаче ледокола. "Можем подтвердить, что акт подписан. Впереди предстоят работы по завершению госконтракта, а также подготовка к зимней навигации", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, сроки передачи ледокола "Виктор Черномырдин" неоднократно переносились.

В феврале 2020 года ОСК заявляла о намерении сдать ледокол без штрафных санкций, стоимость его строительства корпорация собиралась оспорить в суде. "Планируемый срок - первый квартал 2020 года", - сообщала ОСК.

Строительство "Виктора Черномырдина" началось в октябре 2012 года. Первоначально его передача заказчику - "Росморпорту" - была запланирована на 2015 год, однако затем сроки сдвигались. Балтийский завод спустил ледокол на воду в конце декабря 2016 года, тогда, по данным ФГУП "Росморпорт", техническая готовность ледокола составляла 50%.

В июле 2019 года "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу, сообщили, что стоимость строительства ледокола, на котором ранее произошел пожар, выросла в 1,5 раза, до 12 млрд рублей.

"Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК, достраивали ледокол) в октябре 2019 года завершили морской этап заводских ходовых и государственных испытаний "Виктора Черномырдина". После испытаний судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки. Все технические характеристики ледокола в ходе испытаний были подтверждены.

Дизель-электрический ледокол проекта 22600 является одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом, предназначен для работы на Северном морском пути. Длина судна - 147 м, ширина - 29 м, осадка - 8,5 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.

Балтийский завод Объединенная судостроительная корпорация ОСК Росморпорт Виктор Черномырдин

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