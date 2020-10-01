Уборщица, избранная главой костромского села, вступила в должность

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Уборщица здания администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области Марина Удгодская официально вступила в должность главы населенного пункта после победы на выборах, сообщили "Интерфаксу" в администрации сельского поселения.

"Да, 1 октября она вступила в должность", - сказал собеседник агентства.

В избиркоме Костромской области "Интерфаксу" рассказали, что Удгодская приступила к исполнению служебных обязанностей в соответствии с законодательством. "Она выполнила все условия законодательства, никаких ограничений на ее работу нет", - сказали в избиркоме.

Удгодская была выдвинута областным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

По данным избиркома, на момент выборов она трудилась уборщицей служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

На выборах Удгодская набрала 61,7% голосов. Ее конкурент от "Единой России" - действующий глава поселения Николай Локтев - заручился поддержкой 34,04% избирателей.

Как сообщил Telegram-канал "Подъем", женщина была техническим кандидатом. Официального подтверждения этой информации нет.