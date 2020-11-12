Уборщица, избранная главой костромского села, не покидала свой пост

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области Марина Удгодская, победившая на выборах в сентябре 2020 года, не собирается покидать свой пост, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона.

Об уходе Удгодской с поста сообщил телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на депутата Повалихинского сельского поселения Елену Афанасьеву. По словам народной избранницы, Удгодская написала заявление 5 ноября и должна работать до 19 ноября, после чего покинет должность.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона, Удгодская не собирается покидать свой пост.

"Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, - сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах", - процитировали в пресс-службе главу сельского поселения.

На момент выборов Удгодская работала уборщицей служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

На выборы она была выдвинута областным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". По итогам голосования она заручилась поддержкой 61,7% избирателей. Ее конкурент от "Единой России" - действующий тогда глава поселения Николай Локтев - набрал 34,04% голосов.