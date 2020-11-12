Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:01Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

Уборщица, избранная главой костромского села, не покидала свой пост

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области Марина Удгодская, победившая на выборах в сентябре 2020 года, не собирается покидать свой пост, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона.

Об уходе Удгодской с поста сообщил телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на депутата Повалихинского сельского поселения Елену Афанасьеву. По словам народной избранницы, Удгодская написала заявление 5 ноября и должна работать до 19 ноября, после чего покинет должность.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона, Удгодская не собирается покидать свой пост.

"Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, - сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах", - процитировали в пресс-службе главу сельского поселения.

На момент выборов Удгодская работала уборщицей служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

На выборы она была выдвинута областным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". По итогам голосования она заручилась поддержкой 61,7% избирателей. Ее конкурент от "Единой России" - действующий тогда глава поселения Николай Локтев - набрал 34,04% голосов.

Марина Удгодская Костромская область

Новости по теме

Новости

Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Беглов освободил от должности главу горизбиркома Петербурга

Беглов освободил от должности главу горизбиркома Петербурга

Что произошло за день: четверг, 12 ноября

МИД РФ не понравились слова посла Азербайджана "на войне как на войне" о сбитом Ми-24

Генпрокуратура заявила иск на 5,8 млрд рублей к братьям Магомедовым

Генпрокуратура заявила иск на 5,8 млрд рублей к братьям Магомедовым

В Петербурге возбудили дела об экстремизме на фоне войны в Карабахе

В Петербурге возбудили дела об экстремизме на фоне войны в Карабахе
Дело Baring Vostok

Освобожденный из-под ареста Калви в ближайшее время выйдет на работу

Дело Baring Vostok

Калви и других фигурантов "дела Baring Vostok" отпустили из-под ареста

Калви и других фигурантов "дела Baring Vostok" отпустили из-под ареста
Дело Baring Vostok

ВС снял арест с имущества третьих лиц в рамках "дела Baring Vostok"

ВС снял арест с имущества третьих лиц в рамках "дела Baring Vostok"

В больнице от ранений умерла бабушка нижегородского стрелка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');