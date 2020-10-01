В Ростовской области упавшее на машину дерево убило двух человек

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате падения дерева на автомобиль в станице Багаевской в Ростовской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По версии следствия, 30 сентября 2020 года в станице Багаевской дерево упало на припаркованный около дома автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин, 1994 и 1999 годов рождения. Оба скончались на месте происшествия.

Как сообщалось, по данным Ростовского гидрометцентра 30 сентября порывы ветра в Ростовской области достигали 25 м/с.