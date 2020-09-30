Пылевая буря на Ставрополье стала самой масштабной за десятилетие

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пылевая буря в Ставропольском крае прекратится 2-3 октября, она произошла из-за того, что за два месяца в регионе выпало мало осадков, сообщил краевой Гидрометцентр.

"Это явление - не новость для восточной зоны Ставрополья, но с таким охватом территории оно происходит, пожалуй, впервые за последние 10 лет. Вызвана пыльная буря тем, что за два последних месяца на большей территории края осадков выпало значительно меньше нормы", - приводятся в сообщении слова ведущего синоптика Гидрометцентра края Светланы Соловьевой.

По ее данным, до ночи 2 октября сохранится сильный ветер. Осадки, за исключением юго-западных районов, не ожидаются. Уже 2 октября ветер ослабеет, вероятность дождя увеличится не только в южной, но и в центральной и восточной частях. Буря полностью прекратится 2-3 октября, сказала синоптик.

По данным управления по информполитике краевого правительства, пылевая буря второй день бушует не только на Ставрополье, но и в других регионах юга России, в том числе, в Ростовской области. В частности, на Ставрополье она началась в Арзгирском и Благодарненском районах, затем распространилась на всю восточную часть края. В среду буря охватила практически весь регион - его северную, восточную и центральную части, кроме крайних юго-западных районов.

"Сейчас порывы ветра составляют в среднем по краю 12-22 м/с. При этом в северной части - в Ставрополе, Арзгире, Дивном - 20-22 м/с", - поясняется в пресс-релизе управления.

По данным регионального управления МЧС, к настоящему времени серьезного ущерба стихия не причинила.

Вместе с тем в МЧС добавили, что при сильных порывах лучше не покидать дома, окна держать закрытыми, а машины и сельхозтехнику убрать в укрытие. При нахождении на улице следует закрывать лицо маской, а глаза - очками. Ставропольцам также рекомендуют обращаться в службу 112, если понадобится помощь спасателей.

Ранее сообщалось, что пылевая буря значительно ограничила видимость на дорогах в восточных территориях края. Кроме того, сильный ветер затрудняет движение на федеральной трассе "Кавказ" - от границы с Краснодарским краем до курортного региона Кавказские Минеральные Воды, а также на автодороге "Подъезд к городу Ставрополю".