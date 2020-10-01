Мишустин разрешил перевозить школьников в автобусах старше десяти лет

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - С 1 января 2021 года осуществлять организованные перевозки детей можно будет в автобусах любого года выпуска, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном правовом портале.

До сих пор перевозить детей разрешалось только в автобусах не старше десяти лет.

Правительство оставило единственное требование к таким автобусам - в них обязательно должны быть ремни безопасности.

Предыдущее постановление о требованиях к школьным автобусам в 2013 году подписал тогдашний премьер Дмитрий Медведев. Однако вступление в силу тех правил то и дело откладывалось из-за трудновыполнимых требований, самым жестким из которых была возрастная планка для автобусов.

После последнего переноса предполагалось, что запрет возить детей в старых автобусах вступит в силу 30 июня 2020 года. Однако в декабре 2019 года в Минэкономразвития пообещали, что ограничение вводить не будут и постановление Медведева отменят ради развития детского туризма.

"По оценкам специалистов, четыре из пяти автобусов в России не соответствуют этому критерию. И если бы это требование вступило в силу, перевозки детских групп были бы остановлены. Турбизнес с самого начала выступал за полную отмену этого ограничения, так как, согласно статистике, безопасность перевозок не зависит напрямую от возраста автобусов - главным условием безопасной эксплуатации считается техническое состояние транспорта", - объяснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

В РСТ рассчитывают, что отмена возрастных ограничений для автобусов поможет детскому туризму развиваться.