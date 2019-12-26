Правительство РФ решило не запрещать перевозку детей в автобусах старше 10 лет

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России внесет изменения в правила организованной перевозки групп детей автобусами, в соответствии с которыми будет отменен вступающий в силу 30 июня 2020 года запрет на перевозку детей автобусами, выпущенными более 10 лет назад, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В соответствии с пунктом 3 правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением правительства от 17 декабря 2013 года и вступающих в силу 30 июня 2020 года, с этой даты нельзя использовать для организованной перевозки групп детей автобус, с года выпуска которого прошло более 10 лет. Вступление постановления в силу много раз переносилось, так как представители турбизнеса заявляли, что эта норма сделает организованные перевозки детских групп невозможными.

В проекте постановления об изменениях в правила предлагается не применять требование о возрастном цензе для автобусов категории М3, предусмотренной техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В Минэкономразвития пояснили, что изменения в правила разработаны, чтобы снять административные барьеры для развития детского туризма.

"Основным условием безопасной эксплуатации автобуса является его техническое состояние, для этого транспортные средства должны регулярно проходить техосмотр. Норма по регулированию возраста приводит к сокращению автопарка, подходящего для перевозки, что сказывается на стоимости услуг. Как следствие, мы видим существенное сокращение количества детских экскурсий и туристических поездок. Избыточное регулирование не должно приводить к ограничению возможностей для отдыха детей", - считают в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что документ согласован с Минтрансом.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) с удовлетворением восприняли предстоящую отмену запрета.

"С 2013 года мы твердим, что главное в безопасности перевозки - техническое состояние автобуса, а не его возраст. Таких требований, как в постановлении № 1177, нет ни в авиации, ни на железной дороге, ни для круизных судов. В мировой практике такого тоже нет. Нет никакой зависимости между безопасностью и возрастом автобусов. Нет объективных данных о том, что после какого-то определенного периода эксплуатация автобуса становится опасной, если машина нормально обслуживалась", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Специфика российских автобусов

Она подчеркнула, что специфика автобусного парка в России такова, что автобусы старшего возраста в среднем лучше, чем те, которым сейчас менее 10 лет. Тюрина пояснила, что более старые - это машины лучших европейских марок: Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Scania.

По ее словам, для запрета не было никаких оснований. "С самого начала было понятно, что это промышленное лобби в чистом виде. А перспектива изъятия из перевозки детей автобусов старше 10 лет привела к тому, что их владельцы перестали вкладываться в капитальный ремонт этих машин - какой смысл, если все равно запретят? Таким образом, постановление №1177 нанесло вред автобусному парку и никак не повысило безопасность перевозок. Очень хочется верить, что здравый смысл наконец возобладал", - заявила Тюрина.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, при использовании для туристско-экскурсионных перевозок автобусы стоимостью от 10 до 30 млн рублей имеют годовой пробег не более 45-50 тысяч километров и к 10 годам их суммарный пробег редко превышает 500 тысяч километров, а при полноценном техническом обслуживании это менее половины ресурса, причем даже не общего, а до капитального ремонта агрегатов.

"Использование комфортабельного туристского автобуса за 10-летний период невыгодно для организаций, осуществляющих деятельность в сфере детского туризма, что в свою очередь влечет увеличение стоимости турпродукта в сфере детского туризма. Таким образом, данная норма является избыточной и способствует возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и может привести к росту аварийности и к ухудшению безопасности детских перевозок, поскольку владельцы автобусов перед наступлением "предельного" срока эксплуатации перестанут обслуживать и ремонтировать свои автобусы", - говорится в документе.