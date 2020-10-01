Кремль усмотрел в интервью Навального попытку встать на один уровень с Путиным

В Кремле сочли оскорбительными обвинения оппозиционера в адрес президента РФ и заявили, что тема комментариев по Навальному закрыта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Обвинения Алексея Навального в интервью Der Spiegel в адрес президента РФ Владимира Путина безосновательны и оскорбительны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, ряд высказываний в упомянутой публикации мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми", - сказал Песков в четверг журналистам.

В Der Spiegel 1 октября вышел анонс интервью с Навальным. В нем политик заявил, что российский президент причастен к его отравлению. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий", - сказал в интервью оппозиционер. Он также подтвердил намерение вернуться в Россию.

Песков, комментируя это, заявил, что риторика, граничащая с оскорблениями, содержащаяся в интервью – "это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе".

"Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы. И они не квази- и не маргинальная, а настоящая оппозиция", - сказал Песков.

Тема комментариев закрыта

В Кремле заявили, что после оскорбительных заявлений Навального в адрес Путина, прозвучавших в интервью, закрывают тему комментариев по ситуации с "берлинским пациентом".

"Возвращаясь к самому интервью, можно сказать, что это риторика, которая граничит с оскорблениями (...) Именно поэтому, исходя из того, что я сказал, мы не считаем возможным участвовать в дальнейшем в какой-либо дискуссии, и в дальнейшем не имеем в виду делать какие-то комментарии или заявления на этот счет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На последовавший вопрос, можно ли под данной теме получить несколько уточнений, Песков ответил: "Нет".

В связи с этим представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, безопасно ли Навальному возвращаться в Россию с учетом того, что, по утверждению Пескова, с тем работает ЦРУ. "Эту тему мы закрыли, я больше не буду это никак комментировать, я сказал все, что хотел по этому вопросу", - заключил пресс-секретарь президента.

О "работе" ЦРУ с Навальным

Между тем в ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Навальный работает с иностранными спецслужбами.

"Наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее", - ответил пресс-секретарь президента.

"Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно – с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни", - продолжил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что "это уже не первый раз, когда ему (Навальному - ИФ) дают разные инструкции".

"Действительно, есть информация, что эти инструкторы с ним трудятся в эти дни, просачивалась даже какая-то информация в Интернет. Она и в Германии просачивалась, и у нас она была", - сказал он.

"Инструкторы работают, инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз. Здесь нечего скрывать", - добавил Песков.

Кто спас жизнь Навальному

Песков также прокомментировал высказывание Володина, заявившего, что Путин занимался спасением жизни Навального.

"Я не могу это подтвердить, я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в четверг Володин заявил, что считает непорядочными заявления Навального о причастности руководства РФ к сложившейся вокруг него ситуации.

"Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, – тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек", - привел слова Володина официальный сайт Госдумы.