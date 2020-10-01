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Володин заявил о непорядочности Навального в отношении президента

Действия оппозиционера вписываются в картину его сотрудничества с западными спецслужбами, считает спикер

Володин заявил о непорядочности Навального в отношении президента
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Политика Алексея Навального в России "искренне спасали все - от пилотов и врачей до президента", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит думский сайт.

Навальный попал в больницу

"Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику, - считает спикер. - И делать такие заявления может только непорядочный человек".

"Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Государственной Думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу, - перечислил Володин. - Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства".

У "тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию", ничего не получилось, отметил спикер.

"Это все звенья одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах", — подытожил Володин.

В Der Spiegel 1 октября вышел анонс большого интервью с Навальным. В нем политик высказывает мнение, что российский президент причастен к его отравлению. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий", - цитирует Spiegel Навального.

Оппозиционер при этом подтвердил намерение вернуться в Россию. Он дал интервью в редакции издания, куда пришел с телохранителями.

Навальному стало плохо и он впал в кому при перелете из Томска в Москву рейсом S7. Пилоты экстренно сели в Омске, там его доставили в токсикологическую реанимцию. Два дня спустя омские врачи разрешили перевезти его спецрейсом в берлинскую клинику Charite по приглашению канцлера Ангелы Меркель.

25 августа Володин поручил думскому комитету по безопасности проверить случившееся с оппозиционером на предмет вмешательства иностранных государств, которые могли преследовать цель по созданию напряжения внутри России.

3 сентября спикер заявил, что видит в ситуации вокруг Навального спланированную акцию против России, цель которых - найти повод для введения новых санкций и сдержать развитие России. 15 сентября он уточнил, что это провокация со стороны США. 18 сентября он высказал предположение, что в этом могли участвовать спецслужбы Германии.

После выписки из Charite Навальный поблагодарил неизвестных ему пилотов S7 и врачей служб скорой помощи Омска и аэропорта Омска за то, что спасли ему жизнь.

Вячеслва Володин Алексей Навальный Госдума Германия Омск Владимир Путин

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